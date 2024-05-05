Яка безкоштовна медична допомога гарнантована новонародженим: перелік від НСЗУ

При народженні дитини в Україні для матері та немовляти доступні всі необхідні їм медичні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ .

"Діти, які народжуються до 37 тижня вагітності, вважаються передчасно народженими і потребують особливого догляду. Допомога надається за пакетом "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у Національній службі здоров'я України перерахували гарантовані послуги:

інтенсивна терапія;

необхідні аналізи й обстеження;

дихальна підтримка;

парентеральне харчування;

офтальмологічний та аудіологічний скринінги;

виходжування за методом "Кенгуру".

Зазначається, що також безоплатною є реабілітація у межах пакета "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".