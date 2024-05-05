ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яка безкоштовна медична допомога гарнантована новонародженим: перелік від НСЗУ

Україна, Неділя 05 травня 2024 10:15
UA EN RU
Яка безкоштовна медична допомога гарнантована новонародженим: перелік від НСЗУ Фото: безкоштовна медична допомога для новонароджених (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

При народженні дитини в Україні для матері та немовляти доступні всі необхідні їм медичні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

"Діти, які народжуються до 37 тижня вагітності, вважаються передчасно народженими і потребують особливого догляду. Допомога надається за пакетом "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у Національній службі здоров'я України перерахували гарантовані послуги:

  • інтенсивна терапія;
  • необхідні аналізи й обстеження;
  • дихальна підтримка;
  • парентеральне харчування;
  • офтальмологічний та аудіологічний скринінги;
  • виходжування за методом "Кенгуру".

Зазначається, що також безоплатною є реабілітація у межах пакета "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".

Медичні послуги для немовлят

Нагадаємо, нещодавно львівські хірурги врятували новонароджену дівчинку 8 днів від народження, зробивши їй унікальну операцію. Хірурги видалили дитині численні утворення на легенях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Здоров'я
NEWS
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках