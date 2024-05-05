Какая бесплатная медицинская помощь гарантирована новорожденным: перечень от НСЗУ

При рождении ребенка в Украине для матери и младенца доступны все необходимые медицинские услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ .

"Дети, которые рождаются до 37 недели беременности, считаются преждевременно рожденными и нуждаются в особом уходе. Помощь оказывается за пакетом "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях", - говорится в сообщении.

В частности, в Национальной службе здоровья Украины перечислили гарантированные услуги :

интенсивная терапия;

необходимые анализы и обследования;

дыхательная поддержка;

парентеральное питание;

офтальмологический и аудиологический скрининг;

выхаживание по методу "Кенгуру".

Отмечается, что также безвозмездна реабилитация в рамках пакета "Медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".