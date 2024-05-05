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Какая бесплатная медицинская помощь гарантирована новорожденным: перечень от НСЗУ

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 10:15
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Какая бесплатная медицинская помощь гарантирована новорожденным: перечень от НСЗУ Фото: бесплатная медицинская помощь для новорожденных (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

При рождении ребенка в Украине для матери и младенца доступны все необходимые медицинские услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

"Дети, которые рождаются до 37 недели беременности, считаются преждевременно рожденными и нуждаются в особом уходе. Помощь оказывается за пакетом "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях", - говорится в сообщении.

В частности, в Национальной службе здоровья Украины перечислили гарантированные услуги :

  • интенсивная терапия;
  • необходимые анализы и обследования;
  • дыхательная поддержка;
  • парентеральное питание;
  • офтальмологический и аудиологический скрининг;
  • выхаживание по методу "Кенгуру".

Отмечается, что также безвозмездна реабилитация в рамках пакета "Медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".

Медицинские услуги для новорожденных

Напомним, недавно львовские хирурги спасли новорожденную девочку 8 дней от рождения, сделав ей уникальную операцию. Хирурги удалили ребенку многочисленные образования на легких.

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