ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як звучить переродження? Рок-гурт Anothers показав у новій пісні "Ренесанс"

П'ятниця 27 червня 2025 10:30
UA EN RU
Як звучить переродження? Рок-гурт Anothers показав у новій пісні "Ренесанс" Фото: рок-гурт Anothers презентував нову пісню "Ренесанс"
Автор: Юлія Бойко

27 червня рок-гурт Anothers презентує нову пісню "Ренесанс". Це історія про внутрішні трансформації, які проходить кожен, коли доводиться залишати старе і знаходити сили на новий крок у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз групи.

Композиція звучить у стилі рок із софт-метал звучанням. Вона - про те, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що все втрачено. "Ренесанс" - це момент, коли ти наважуєшся почати рух вперед.

"Ця пісня - про наші особисті битви. Про те, як проходити крізь складні етапи, не втрачати себе і ставати прозорим до змін. Ми всі іноді падаємо, але саме через це набуваємо шанс на нове дихання", - говорить фронтмен Anothers.

Кліп на пісню створено за участі штучного інтелекту: оживлені фото, згенеровані образи та сюжет про внутрішній світ героя, що змінюється разом із ним.

"Ренесанс" - для тих, хто зараз шукає підтримку, внутрішню опору, або вже стоїть на порозі змін.

Переглянути кліп і слухати пісню вже можна за посиланням: https://fanlink.tv/wymH.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу