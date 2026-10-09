Як звільнитися з роботи на ТОТ через "Дію": інструкція та перелік документів

Як звільнитися через "Дію"

Щоб скористатися послугою, потрібно:

Авторизуватися у застосунку "Дія". Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Обрій.Робота". Натиснути "Звільнення з роботи на ТОТ". Ознайомитися з інформацією та натиснути "Подати заяву". Обрати місце роботи, з якого потрібно звільнитися. Вказати тип трудового договору. Підтвердити або ввести контактні дані. Перевірити інформацію та підписати заяву "Дія.Підписом".

Якщо людина одночасно офіційно працює у кількох організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях, заяву потрібно подати окремо щодо кожного роботодавця.

Для звільнення з юридичної особи також необхідно підтвердити, що працівник не обіймає на цьому підприємстві виборної посади.

Після подання заяви її автоматично опрацює "Обрій" протягом одного робочого дня. Після цього "Дія" повідомить користувача про результат.

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Хто може скористатися послугою

Послуга доступна повнолітнім громадянам України, які, за даними Пенсійного фонду, офіційно працевлаштовані.

Для подання заяви в застосунку мають відображатися та бути верифіковані РНОКПП і документ, що посвідчує особу: ID-картка або біометричний паспорт.

Скористатися послугою не зможуть:

іноземці та особи без громадянства;

люди віком до 18 років;

особи, чий РНОКПП не верифікований у "Дії";

ті, хто не має в "Дії" ID-картки або біометричного паспорта;

люди, щодо яких у Пенсійному фонді немає даних про офіційне працевлаштування.

Послуга стане у пригоді тим, хто через окупацію або бойові дії втратив зв'язок із роботодавцем, але формально досі залишається працевлаштованим.

Офіційне припинення трудових відносин дає можливість влаштуватися на нову роботу, отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю, а також пройти перекваліфікацію або скористатися можливостями для започаткування власної справи.