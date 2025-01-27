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Як зупинка допомоги США вплине на соціальні програми в Україні: відповідь Мінсоцполітики

Україна, Понеділок 27 січня 2025 15:12
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Як зупинка допомоги США вплине на соціальні програми в Україні: відповідь Мінсоцполітики Фото: Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зупинка Сполученими Штатами фінансування програм допомоги іншим країнам поки не критична для України. Вона більше стосується проєктів неурядових організацій.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час пресконференції, яка транслювалася на Youtube.

"Насправді поки не дуже", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи вплинула зупинка невійськової допомоги США на соціальну політику України.

За її словами, Україна має велику кількість домовленостей із партнерами з Європи, з Великою Британією, зі Світовим банком, де системно надається підтримка.

"І ця зупинка не стосується великих проєктів, які заходять в бюджет. Вони стосуються підтримки громадського сектору", - сказала вона.

Жолнович повідомила, що за рахунок Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) фінансуються деякі проєкти, але є велика кількість інших партнерів.

"Зараз ми тільки з’яcовуємо, щодо яких підрядників буде зупинене фінансування, бо воно пик тільки припинене. Поки - не критично", - додала міністерка.

Нагадаємо, за інформацією видання "Суспільне", Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити проєкти і їх фінансування.

Зазначається, що українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

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Сполучені Штати Америки Міністерство соціальної політики
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