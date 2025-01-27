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Как остановка помощи США повлияет на социальные программы в Украине: ответ Минсоцполитики

Украина, Понедельник 27 января 2025 15:12
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Как остановка помощи США повлияет на социальные программы в Украине: ответ Минсоцполитики Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Остановка Соединенными Штатами финансирования программ помощи другим странам пока не критична для Украины. Она больше касается проектов неправительственных организаций.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"На самом деле пока не очень", - сказала она, отвечая на вопрос, повлияла ли остановка невоенной помощи США на социальную политику Украины.

По ее словам, Украина имеет большое количество договоренностей с партнерами из Европы, с Великобританией, со Всемирным банком, где системно предоставляется поддержка.

"И эта остановка не касается крупных проектов, которые заходят в бюджет. Они касаются поддержки общественного сектора", - сказала она.

Жолнович сообщила, что за счет Американского агентства по международному развитию (USAID) финансируются некоторые проекты, но есть большое количество других партнеров.

"Сейчас мы только выясняем, по каким подрядчикам будет остановлено финансирование, потому что оно только приостановлено. Пока - не критично", - добавила министр.

Напомним, по информации издания "Суспільне", Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование.

Отмечается, что украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

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Соединенные Штаты Америки Министерство социальной политики
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