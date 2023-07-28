UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як ЗСУ звільняють територію під Бахмутом. Опубліковано відео

Фото: ЗСУ продовжують звільняти територію на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські штурмовики провели успішну операцію на Бахмутському напрямку, звільнивши понад кілометр території. І це попри те, що окупанти щільно криють позиції ЗСУ артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"В ході операції звільнено 1200 метрів української території, взяті в полон 8 росіян 83 бригади ДШВ армії ворога", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, росіяни пробували контратакувати, але невдало: частина особового складу втекла, решта - знищені.

 І це при тому, що росіяни щільно криють артилерією позиції штурмовиків, а територія на підступах до ворожого розташування ретельно замінована. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут