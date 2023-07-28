Как ВСУ освобождают территорию под Бахмутом. Опубликовано видео

"В ходе операции освобождены 1200 метров украинской территории, взяты в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, россияне пробовали контратаковать, но неудачно: часть личного состава сбежала, остальные - уничтожены.

И это при том, что россияне плотно кроют артиллерией позиции штурмовиков, а территория на подступах к враждебному расположению тщательно заминирована.

Ситуация в районе Бахмута

В комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что на данный момент Бахмут не находится в полуокружении украинских сил, но несмотря на нехватку артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил в районе Бахмута очевидно. ВСУ делают все, чтобы взять город в окружение.