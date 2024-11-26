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Як зрозуміти, що газовий котел зламався: основні ознаки

Вівторок 26 листопада 2024 16:36
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Як зрозуміти, що газовий котел зламався: основні ознаки Фото: газовий котел (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Газовий котел є важливим елементом системи опалення, і його стабільна робота забезпечує комфорт у холодну пору року. Проте техніка може виходити з ладу, тому важливо оперативно і правильно діагностувати проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

Фахівці зазначають, що є основні ознаки несправностей, які одразу дадуть вам зрозуміти, що газовий котел потрібно полагодити.

Серед таких ознак:

1. Котел не вмикається

Це може вказувати на:

  • відсутність електроживлення в блоці управління.

  • можливу несправність самого блоку.

2. Котел вмикається, але не гріє

Це може відбуватися через:

  • неправильну роботу модуля управління,

  • проблеми з триходовим клапаном, датчиками або циркуляцією води в системі.

3. Індикатор видає помилку

Тоді треба звернути увагу на те, що:

  • індикація помилок відображається на панелі управління. Водночас їхню розшифровку можна знайти в інструкції до котла,

  • при цьому, знання коду помилки допоможе майстру швидше виправити несправність.

4. Витік води

Найчастіше він виникає через несправність:

  • скидного клапана,

  • прокладок,

  • сальників.

У разі протікання теплообмінника може знадобитися його заміна.

Українцям нагадують про те, що ремонтом газового обладнання повинні займатися виключно фахівці, оскільки самостійні дії можуть бути небезпечними.

У матеріалі РБК-Україна ви зможете дізнатися про те, як підготувати ваш газовий котел до зими, щоб він працював без перешкод. Однією з найголовніших ваших дій має бути його регулярна перевірка та чистка.

Раніше ми розповідали про ТОП-5 ефективних порад, які допоможуть вам швидко зігрітися вдома у холодний період року.

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