Як зрозуміти, що газовий котел зламався: основні ознаки

Газовий котел є важливим елементом системи опалення, і його стабільна робота забезпечує комфорт у холодну пору року. Проте техніка може виходити з ладу, тому важливо оперативно і правильно діагностувати проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК " Нафтогаз України ".

Фахівці зазначають, що є основні ознаки несправностей, які одразу дадуть вам зрозуміти, що газовий котел потрібно полагодити.

Серед таких ознак:

1. Котел не вмикається

Це може вказувати на:

відсутність електроживлення в блоці управління.

можливу несправність самого блоку.

2. Котел вмикається, але не гріє

Це може відбуватися через:

неправильну роботу модуля управління,

проблеми з триходовим клапаном, датчиками або циркуляцією води в системі.

3. Індикатор видає помилку

Тоді треба звернути увагу на те, що:

індикація помилок відображається на панелі управління. Водночас їхню розшифровку можна знайти в інструкції до котла,

при цьому, знання коду помилки допоможе майстру швидше виправити несправність.

4. Витік води

Найчастіше він виникає через несправність:

скидного клапана,

прокладок,

сальників.

У разі протікання теплообмінника може знадобитися його заміна.

Українцям нагадують про те, що ремонтом газового обладнання повинні займатися виключно фахівці, оскільки самостійні дії можуть бути небезпечними.

У матеріалі РБК-Україна ви зможете дізнатися про те, як підготувати ваш газовий котел до зими, щоб він працював без перешкод. Однією з найголовніших ваших дій має бути його регулярна перевірка та чистка.