Як зрозуміти, що газовий котел зламався: основні ознаки
Газовий котел є важливим елементом системи опалення, і його стабільна робота забезпечує комфорт у холодну пору року. Проте техніка може виходити з ладу, тому важливо оперативно і правильно діагностувати проблему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".
Фахівці зазначають, що є основні ознаки несправностей, які одразу дадуть вам зрозуміти, що газовий котел потрібно полагодити.
Серед таких ознак:
1. Котел не вмикається
Це може вказувати на:
-
відсутність електроживлення в блоці управління.
-
можливу несправність самого блоку.
2. Котел вмикається, але не гріє
Це може відбуватися через:
-
неправильну роботу модуля управління,
-
проблеми з триходовим клапаном, датчиками або циркуляцією води в системі.
3. Індикатор видає помилку
Тоді треба звернути увагу на те, що:
-
індикація помилок відображається на панелі управління. Водночас їхню розшифровку можна знайти в інструкції до котла,
-
при цьому, знання коду помилки допоможе майстру швидше виправити несправність.
4. Витік води
Найчастіше він виникає через несправність:
-
скидного клапана,
-
прокладок,
-
сальників.
У разі протікання теплообмінника може знадобитися його заміна.
Українцям нагадують про те, що ремонтом газового обладнання повинні займатися виключно фахівці, оскільки самостійні дії можуть бути небезпечними.
У матеріалі РБК-Україна ви зможете дізнатися про те, як підготувати ваш газовий котел до зими, щоб він працював без перешкод. Однією з найголовніших ваших дій має бути його регулярна перевірка та чистка.
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