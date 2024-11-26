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Как понять, что газовый котел сломался: основные признаки

Вторник 26 ноября 2024 16:36
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Как понять, что газовый котел сломался: основные признаки Фото: газовый котел (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Газовый котел является важным элементом системы отопления и его стабильная работа обеспечивает комфорт в холодное время года. Однако техника может выходить из строя, поэтому важно оперативно и правильно диагностировать проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".

Специалисты отмечают, что есть основные признаки неисправностей, которые сразу дадут понять, что газовый котел нужно починить.

Среди следующих признаков:

1. Котел не включается

Это может указывать на:

  • отсутствие электропитания в блоке управления.

  • возможную неисправность самого блока.

2. Котел включается, но не греет

Это может происходить из-за:

  • неправильную работу модуля управления,

  • проблемы с трехходовым клапаном, датчиками или циркуляцией воды в системе

3. Индикатор выдает ошибку

Тогда нужно обратить внимание на то, что:

  • индикация ошибок отображается на панели управления. В то же время их расшифровку можно найти в инструкции к котлу,

  • при этом знание кода ошибки поможет мастеру быстрее исправить неисправность.

4. Утечка воды

Чаще он возникает из-за неисправности:

  • сбросного клапана,

  • прокладок,

  • сальников.

В случае протекания теплообменника может потребоваться его замена.

Украинцам напоминают о том, что ремонтом газового оборудования должны заниматься исключительно специалисты, поскольку самостоятельные действия могут оказаться опасными.

В материале РБК-Украина вы сможете узнать о том, как подготовить ваш газовый котел к зиме, чтобы он работал беспрепятственно. Одним из основных ваших действий должна быть его регулярная проверка и чистка.

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