Як зрозуміти, що економіка росте, і до чого тут ціни

Що таке ВВП

Щоб виміряти достаток людини, ми аналізуємо її доходи та статки. А як же визначити стан економіки країни?

Коли ми говоримо про економічне зростання чи падіння, то насамперед маємо на увазі показник реального валового внутрішнього продукту країни (ВВП). Деякі люди виготовляють товари - продукти харчування, автомобілі чи одяг, інші – надають послуги - перукарі стрижуть волосся, лікарі лікують хвороби, кур’єри доставляють посилки. Все це і є частиною ВВП.

Внутрішній валовий продукт – це загальна ринкова вартість усіх товарів і послуг, створених на території країни за певний час для кінцевого використання.

Цей показник дає змогу оцінити стан і розвиток економіки, а також порівняти їх з іншими країнами світу.

Два види ВВП – номінальний і реальний

ВВП буває номінальним і реальним. Номінальний ВВП – це вартість усіх товарів і послуг у поточних цінах. Номінальний ВВП свідчить про розмір економіки, але цього показника недостатньо, щоб оцінити розвиток економіки комплексно. Адже ВВП може зростати як завдяки економічному розвитку, так і через інфляцію.

Щоб зрозуміти, зростала економіка чи скорочувалася, потрібно виключити вплив цін. Такий показник економісти називають реальним ВВП, тобто з поправкою на інфляцію. Сам показник, що відображає зміну цін в економіці, називається дефлятором ВВП. Це співвідношення ціни всього набору товарів і послуг поточного року і ціни ідентичної або дуже схожої групи товарів та послуг в році, з яким здійснюється порівняння. Завдяки дефлятору ВВП можна враховувати все вироблене економікою: а це не тільки споживчі, а й інвестиційні товари, українська продукція, яку купує держава або яка продається на світовому ринку.

Спробуємо розібратись у відмінності номінального та реального ВВП на прикладі. Уявімо, що підприємство в попередньому році виготовило 1000 мобільних телефонів вартістю 200 доларів кожен. Отже, ВВП становить 200 тис. доларів. Наступного року підприємство знову виготовило 1000 телефонів, але їх вартість змінилася і становить 205 доларів за одиницю. Зважаючи на ці дані, можна зробити висновок, що реальний ВВП – не змінився, адже підприємство й далі виготовляє 1000 одиниць товару, а от номінальний ВВП зріс, бо змінилася вартість товару з 200 до 205 доларів. Якщо б у поточному році підприємство виготовило 1050 мобільних телефонів, то змінився б і реальний ВВП - з 1000 до 1050 одиниць товару, тобто на 5%.

Чому важливе поняття "кінцевого використання" товару чи послуги

Під час підрахунку ВВП використовується тільки вартість кінцевої продукції, а не проміжної. Завдяки такому підходу можна уникнути багаторазового врахування одного й того ж продукту або послуги в показнику ВВП. Наприклад, якщо споживач купив яблука додому – це буде кінцевим продуктом використання і враховуватиметься у ВВП. Якщо ж яблука закупило підприємство для виробництва яблучного соку, то враховуватиметься лише вартість готового продукту, а саме – соку. Або ж, якщо борошно виставлене на продаж у магазині, то воно включатиметься в ВВП. Водночас, якщо його закупив хлібокомбінат для виробництва своєї продукції, то в ВВП буде включена вже вартість хліба, а не борошна як сировини.

Чи важлива низька та стабільна інфляція для економічного зростання

Щоб бізнес мав змогу приймати довгострокові рішення, спрямовані на розвиток економіки, необхідно, щоб національна валюта зберігала свою купівельну спроможність, рівень цін залишався стабільним та прогнозованим, а рівень інфляції був низьким та контрольованим. У такому разі інвестори будуть готові вкладати кошти в економіку на довгий строк. А довгострокове планування та інвестиції – основа розвитку науки, технологій та інновацій.

Якщо ж інфляція висока, то гроші втрачають свою купівельну спроможність, тобто знецінюються. Як наслідок, ціни ростуть, попит і економічна активність знижуються – створюються всі умови для настання економічної кризи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, чи може інфляція бути корисною для економіки.

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