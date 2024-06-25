Як зрозуміти, що економіка росте, і до чого тут ціни

Основним показником економічного зростання чи падіння в кожній країні є валовий внутрішній продукт – реальний та номінальний. Що це за показник, як він характеризує рівень матеріального добробуту, і до чого тут інфляція – читайте в роз’ясненні від РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалась інформація Національного банку України.
Щоб виміряти достаток людини, ми аналізуємо її доходи та статки. А як же визначити стан економіки країни?
Коли ми говоримо про економічне зростання чи падіння, то насамперед маємо на увазі показник реального валового внутрішнього продукту країни (ВВП). Деякі люди виготовляють товари - продукти харчування, автомобілі чи одяг, інші – надають послуги - перукарі стрижуть волосся, лікарі лікують хвороби, кур’єри доставляють посилки. Все це і є частиною ВВП.
Внутрішній валовий продукт – це загальна ринкова вартість усіх товарів і послуг, створених на території країни за певний час для кінцевого використання.
Цей показник дає змогу оцінити стан і розвиток економіки, а також порівняти їх з іншими країнами світу.
ВВП буває номінальним і реальним. Номінальний ВВП – це вартість усіх товарів і послуг у поточних цінах. Номінальний ВВП свідчить про розмір економіки, але цього показника недостатньо, щоб оцінити розвиток економіки комплексно. Адже ВВП може зростати як завдяки економічному розвитку, так і через інфляцію.
Щоб зрозуміти, зростала економіка чи скорочувалася, потрібно виключити вплив цін. Такий показник економісти називають реальним ВВП, тобто з поправкою на інфляцію. Сам показник, що відображає зміну цін в економіці, називається дефлятором ВВП. Це співвідношення ціни всього набору товарів і послуг поточного року і ціни ідентичної або дуже схожої групи товарів та послуг в році, з яким здійснюється порівняння. Завдяки дефлятору ВВП можна враховувати все вироблене економікою: а це не тільки споживчі, а й інвестиційні товари, українська продукція, яку купує держава або яка продається на світовому ринку.
Спробуємо розібратись у відмінності номінального та реального ВВП на прикладі. Уявімо, що підприємство в попередньому році виготовило 1000 мобільних телефонів вартістю 200 доларів кожен. Отже, ВВП становить 200 тис. доларів. Наступного року підприємство знову виготовило 1000 телефонів, але їх вартість змінилася і становить 205 доларів за одиницю. Зважаючи на ці дані, можна зробити висновок, що реальний ВВП – не змінився, адже підприємство й далі виготовляє 1000 одиниць товару, а от номінальний ВВП зріс, бо змінилася вартість товару з 200 до 205 доларів. Якщо б у поточному році підприємство виготовило 1050 мобільних телефонів, то змінився б і реальний ВВП - з 1000 до 1050 одиниць товару, тобто на 5%.
Під час підрахунку ВВП використовується тільки вартість кінцевої продукції, а не проміжної. Завдяки такому підходу можна уникнути багаторазового врахування одного й того ж продукту або послуги в показнику ВВП. Наприклад, якщо споживач купив яблука додому – це буде кінцевим продуктом використання і враховуватиметься у ВВП. Якщо ж яблука закупило підприємство для виробництва яблучного соку, то враховуватиметься лише вартість готового продукту, а саме – соку. Або ж, якщо борошно виставлене на продаж у магазині, то воно включатиметься в ВВП. Водночас, якщо його закупив хлібокомбінат для виробництва своєї продукції, то в ВВП буде включена вже вартість хліба, а не борошна як сировини.
Щоб бізнес мав змогу приймати довгострокові рішення, спрямовані на розвиток економіки, необхідно, щоб національна валюта зберігала свою купівельну спроможність, рівень цін залишався стабільним та прогнозованим, а рівень інфляції був низьким та контрольованим. У такому разі інвестори будуть готові вкладати кошти в економіку на довгий строк. А довгострокове планування та інвестиції – основа розвитку науки, технологій та інновацій.
Якщо ж інфляція висока, то гроші втрачають свою купівельну спроможність, тобто знецінюються. Як наслідок, ціни ростуть, попит і економічна активність знижуються – створюються всі умови для настання економічної кризи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, чи може інфляція бути корисною для економіки.
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