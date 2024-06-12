Світовий банк назвав умови для прискорення зростання економіки України

Темпи зростання економіки України підвищаться з 3,2% у 2024 році до середнього 5,8% на рік у 2025-2026 роках за умови, що активні бойові дії продовжаться протягом 2024 року, а потім стануть помірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Світового банку " Перспективи світової економіки " (червень 2024 року).

"Відновлення залежатиме, насамперед, від розвитку російського вторгнення і, як очікується, підтримуватиметься збільшенням експорту та інвестицій у реконструкцію", - йдеться у доповіді.

За даними Світового банку, витрати на реконструкцію України оцінюються у 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття, що приблизно у 2,8 раза перевищує номінальний ВВП у 2023 році та значно перевищує попередні оцінки.

"Країну залишили понад 6,4 млн осіб. Втрата робочих місць, доходів та активів, а також висока інфляція звернули назад 15-річну боротьбу за скорочення бідності", - зазначають у Світовому банку.

Світовий банк прогнозує, що ВВП України зросте на 3,2% у 2024 році, на 6,5% у 2025 році та на 5,1% у 2026 році.

Прогноз щодо світової економіки

Світовий банк заявив, що вищі, ніж очікувалося, показники економіки США спонукали підвищити прогноз глобального зростання на 2024 рік на 0,2 в.п., але попередив, що загальний обсяг виробництва залишатиметься значно нижчим за допандемічний рівень.

СБ прогнозує зростання світового ВВП на 2,6% у 2024 році, і на 2,7% у 2025 та 2026 роках, що значно нижче середнього світового показника в 3,1% за десятиліття, що передувало COVID-19.