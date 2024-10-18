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Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчий рік

Фото: Ціни в Україні зростуть майже на 10%, прогнозує бізнес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,7%. Інфляційні очікування погіршилася після семи кварталів покращення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІІ квартал 2024 року.

При цьому у II кварталі 2024 року бізнес очікував на інфляцію на рівні 9,0%, в I кварталі 2024 року - 11,0%, у IV кварталі 2023 року - 11,3%, у III кварталі 2023 року - 14,8%.

Більше половини (54,4%) опитаних респондентів уважають, що інфляція не перевищить 10,0% (у попередньому опитуванні – 62,8%), 15,3% очікують, що вона сягне понад 15,1%.

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 81.8% респондентів).

Більше за решту посилився вплив чинника "податкові зміни", у 2,5 раза - до 37,9%.

Суттєво посилився вплив курсового чинника та витрат на виробництво (75,4% та 68,5% відповідей).

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 8,6% з 7,5% у серпні.

У липні НБУ погіршив прогноз по інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів.

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