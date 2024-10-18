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Как будут расти цены в Украине: прогноз бизнеса на ближайший год

Фото: Цены в Украине вырастут почти на 10%, прогнозирует бизнес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 9,7%. Инфляционные ожидания ухудшились после семи кварталов улучшения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІІ квартал 2024 года.

При этом во II квартале 2024 года бизнес ожидал инфляцию на уровне 9,0%, в I квартале 2024 года – 11,0%, в IV квартале 2023 года – 11,3%, в III квартале 2023 года – 14,8% .

Более половины (54,4%) опрошенных респондентов считают, что инфляция не превысит 10,0% (в предварительном опросе – 62,8%), 15,3% ожидают, что она достигнет более 15,1%.

Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 81.8% респондентов).

Более всего усилилось влияние фактора "налоговые изменения", в 2,5 раза - до 37,9%.

Существенно усилилось влияние курсового фактора и затрат на производство (75,4% и 68,5% ответов).

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2024 года. В опросе приняло участие 665 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (г/г) ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе.

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов.

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