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Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз банкірів та населення щодо інфляції

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 08:27
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Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз банкірів та населення щодо інфляції Фото: ціни в Україні зростуть на 8-9% протягом року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні протягом наступних 12 місяців буде помірною на рівні 8-9%. Такий прогноз дають банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у липні банкіри прогнозують інфляцію на рівні 8,7%. Це трохи нижче, ніж попередній прогноз за квітень (9,3%).

Крім того, фінансові аналітики очікують зростання цін на с 7,1% (останні дані за червень).

Населення прогнозує інфляцію 7,9% (дані за червень).

Керівники підприємств чекають зростання цін на 9,0% (дані за травень).

Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз банкірів та населення щодо інфляції

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у червні 2024 року зросли на 2,2%. З початку року ціни зросли на 4,3%. Річна інфляція прискорилася до 4,8%.

НБУ прогнозує, що наприкінці року інфляція становитиме 8,2%. За прогнозом, інфляція прискориться у найближчі місяці через нижчий врожай після минулорічних рекордів, перенесення на ціни зростання заробітних плат, а також підвищення тарифів на електроенергію.

Крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Згідно з очікуваннями Міністерства економіки, споживчі ціни зростуть у грудні до грудня на 7,9%.

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