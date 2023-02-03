Як зростатимуть ціни в Україні: НБУ назвав основний чинник інфляції

Як зазначається у звіті, упродовж 2022 року споживчі ціни в Україні перебували під значним тиском у бік зростання. Передусім це було пов'язано з наслідками російської агресії, що зумовила різке збільшення витрат бізнесу та скорочення пропозиції. Значним був і тиск від загальносвітових процесів - багато країн оновили свої багаторічні інфляційні максимуми, окремі розвинуті країни зіткнулися з двознаковими темпами зростання цін.

За прогнозом НБУ, безпекові ризики ще тривалий час залишатимуться вагомим чинником зростання цін.

"Проте з весни поточного року інфляція почне знижуватися під впливом жорстких монетарних умов, вщухання світових інфляційних процесів, а також все ще слабкого попиту", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, з весни 2023 року почне поступово сповільнюватися продовольча інфляція, проте протягом року вона залишатиметься порівняно високою через зниження врожаїв, збереження значних безпекових ризиків та наслідки перебоїв з енергопостачанням.

Однак потреби забезпечення автономного енергопостачання та/чи зміна графіків роботи все ж призвели до подальшого зростання витрат, що тиснутиме на підвищення цін.

Основний чинник високої інфляції

За даними НБУ на показнику загальної інфляції суттєво відображатиметься приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін у другому півріччі 2022 року стабілізувалися на рівні близько 15% у річному вимірі. Основний внесок у зростання адміністративно регульованої інфляції мало пришвидшення зростання цін на алкогольні напої внаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару. Швидше дорожчали тютюнові вироби під тиском витрат та ефектів перенесення підвищення обмінного курсу долара на 25% з липня.

За даними НБУ, основним стримуючим чинником адміністративної інфляції залишався мораторій на підвищення тарифів на ЖКП для населення.

"Надалі накопичені дисбаланси в енергетичному секторі зумовлюватимуть потребу приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівні. Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки", - йдеться в огляді.

Високу адміністративну інфляцію визначатиме й подальше подорожчання підакцизних товарів (насамперед тютюнової продукції) через збільшення акцизного навантаження, прогнозують в НБУ.

"Отже, підвищення адміністративних цін і тарифів матиме основний внесок в інфляцію у 2024 - 2025 роках. Як наслідок, загальна інфляція на прогнозному горизонті знижуватиметься помірно - до 18,7% на кінець 2023 року, 10,4% та 6,7% у 2024 та 2025 роках відповідно", - йдеться в прогнозі.