Как будут расти цены в Украине: НБУ назвал основной фактор инфляции

Как отмечается в отчете, в 2022 году потребительские цены в Украине находились под значительным давлением в сторону роста. Прежде всего, это было связано с последствиями российской агрессии, что обусловило резкое увеличение издержек бизнеса и сокращение предложения. Значительное было и давление от общемировых процессов - многие страны обновили свои многолетние инфляционные максимумы, отдельные развитые страны столкнулись с двузначными темпами роста цен.

По прогнозу НБУ, риски безопасности еще долго будут оставаться весомым фактором роста цен.

"Однако с весны текущего года инфляция начнет снижаться под влиянием жестких монетарных условий, утихания мировых инфляционных процессов, а также слабого спроса", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, с весны 2023 года начнет постепенно замедляться продовольственная инфляция, однако в течение года она будет оставаться сравнительно высокой из-за снижения урожаев, сохранения значительных рисков безопасности и последствия перебоев с энергоснабжением.

Однако потребности обеспечения автономного энергоснабжения и/или изменение графиков работы все же привели к дальнейшему росту затрат, что будет давить на повышение цен.

Основной фактор высокой инфляции

По данным НБУ на показателе общей инфляции будет существенно отражаться приведение административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню.

Темпы роста административно регулируемых цен во втором полугодии 2022 года стабилизировались на уровне около 15% в годовом исчислении. Основной вклад в рост административно регулируемой инфляции внесло ускорение роста цен на алкогольные напитки вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару. Быстро дорожали табачные изделия под давлением затрат и эффектов переноса повышения обменного курса доллара на 25% с июля.

По данным НБУ, основным сдерживающим фактором административной инфляции оставался мораторий на повышение тарифов на ЖКУ для населения.

"В дальнейшем накопленные дисбалансы в энергетическом секторе будут предопределять потребность приведения тарифов на ЖКУ к рыночным уровням. Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться в течение нескольких лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки", - говорится в обзоре.

Высокую административную инфляцию будет определять и дальнейшее удорожание подакцизных товаров (прежде всего табачной продукции) из-за увеличения акцизной нагрузки, прогнозируют в НБУ.

"В итоге повышение административных цен и тарифов будет иметь основной вклад в инфляцию в 2024 - 2025 годах. Как следствие, общая инфляция на прогнозном горизонте будет снижаться умеренно - до 18,7% на конец 2023 года, 10,4% и 6,7% 2024 и 2025 годах соответственно", - говорится в прогнозе.