Як зростатиме економіка України в найближчі три роки: оновлений прогноз НБУ

НБУ оцінив зростання реального ВВП України за 2023 рік на рівні 5,7%. За прогнозом центробанку, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

"Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни", - йдеться в прогнозі.

Прогнози на 2024-2025 роки

За прогнозом НБУ, у наступні роки зростання економіки пришвидшиться завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ. У 2025 та 2026 роках зростання становитиме 5,8% та 4,5% відповідно.

"ВВП наблизиться до потенційного рівня наприкінці 2025 року, проте на прогнозному горизонті ще не повернеться на рівень до повномасштабного вторгнення", - йдеться в прогнозі.

За оцінкою НБУ, пришвидшене зростання потенційного ВВП є можливим лише за умови реалізації масштабного плану відбудови за участю міжнародних організацій, пов’язаної з цим активності приватних інвесторів та/або використання конфіскованих активів РФ, що наразі не враховано в базовому сценарії прогнозу.

Відзначимо, базовий сценарій макропрогнозу НБУ за январь припускає відчутне зниження безпекових ризиків в Україні із 2025 року.

Прогнози щодо економіки України

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.

Прогноз уряду України щодо зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами), міграційних процесів тощо.