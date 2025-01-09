Як зростатиме економіка України у 2025 році: прогнози аналітиків і чиновників

У 2025 році економічне зростання в Україні продовжиться. Однак воно буде повільнішим, ніж у 2023 і 2024 роках.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс долара, ціни і зарплати: що чекає на економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна".
Прогнози банкірів, фінансових аналітиків та урядових чиновників зростання ВВП на 2025 рік коливаються від 2,6% до 4,9%.
Середнє значення становить 3,7% зростання валового внутрішнього продукту України.
Як наголошується в матеріалі, головним ризиком, який залишатиметься з нами протягом найближчого року і впливатиме на всі сфери життя, буде війна. Через війну зберігаються ризики втрати людей, територій, виробництв і пов'язаного з цим зменшення економічного потенціалу. Швидкість повернення економіки до нормальних умов залежатиме від характеру та тривалості війни.
Серед інших ризиків, пов'язаних із війною, - виникнення додаткових бюджетних потреб, можливе додаткове підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, поглиблення міграції та збільшення дефіциту працівників на ринку праці, ідеться в статті.
У матеріалі було використано коментарі: інвесткомпанії Dragon Capital, інвесткомпанії ICU, Ощадбанку, Райффайзен Банку, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; співзасновника робо-Едвайзера HUG'S та ексспіввласника інвесткомпанії Capital Times Еріка Наймана; співзасновника First Kyiv Investment Club, викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана; президента інвестгрупи "Універ" Тараса Козака; фінансового аналітика Андрія Шевчишина, а також публічні прогнози уряду (Міністерства фінансів, Міністерства економіки), Національного банку України, Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, за даними Держстату, економіка України впала на 28,8% у перший рік війни 2022 року. У 2023 році економіка зросла на 5,5%.
У 2024 році очікується зростання на рівні 4%. Попередні дані показують, що значення буде близьким до цієї цифри.