Як зробити свою машину молодше: кілька корисних порад

Буває, що автомобіль ще жвавий на ходу і не дошкуляє поламками, але зовні справляє сумнівне враження: начебто ще й не вбитий часом, але ж і привабливим вже не назвеш. Що впливає на візуальне сприйняття машини і боротись з маркерами старіння?

Взагалі наведенням зовнішнього лоску на автомобіль займаються професіонали особливого профілю – фахівці з детейлінгу. Проте їхні послуги коштують чималих грошей. На щастя, деякі ефективні заходи для наведення марафету можуть вжити на звичайній СТО, а дещо корисне можна зробити і власними силами.

Немолодий автомобіль завжди несе певні ознаки тих сотень тисяч кілометрів, які залишилися за його кормою. І коли вони стають помітні не тільки професійним перекупникам, а й пересічному спостерігачеві, машина починає справляти враження старої. При тому що на ділі такою може ще і бути. Проте, більшість цих небажаних маркерів можна усунути.

Матова фарба. Затерте лакофарбове покриття – наслідок численних непрофесійних мийок. Вже за кілька років фарба (лак) на такому авто отримує сітку мікроподряпин, які стають помітними у сонячний день або при яскравому штучному освітленні – як широкі круги-гало навколо відображення сонця чи лампи. Більшість цих мікрорисок усувається натиранням воском чи поліруванням за допомогою звичайної любительської поліролі. Але ефект від так званого глибокого професійного полірування буде довшим.

Фари та ліхтарі. Дуже старять машину мутні і жовті фари та задні ліхтарі з неприроднім кольором – через вигорання на сонці. Повністю цю проблему можна вирішити тільки заміною деталей, але значно покращити вигляд світлотехніки допоможе полірування пластику абразивними поліролями.

Коли вже ми говоримо про світлотехніку, майте на увазі, що небажане явище – різний колір світла фар та ліхтарів. У фарах допоможе встановлення двох нових однакових ламп, а от у задніх ліхтарях допоможе тільки заміна їх самих, бо лампочки на колір "стопів" чи габаритів практично не впливають.

Бризковики. З роками автомобілісти часто гублять або ламають пластикові бризковики, іноді вони мають неохайний вигляд через те, що знизу стерті об асфальт. Щоб не витрачатись на рідні фірмові, можна підібрати підходящі фартухи серед так званих універсальних, такі є у будь-якому великому магазині запчастин. Важливо, щоб всі вони були однакові і стояли на машині рівно.

Колісні ковпаки. Колеса суттєво впливають на зовнішність автівки, і буває, що навіть нові ковпаки підсилюють негативне сприйняття машини. Так може бути через випадковий, явно дешевий дизайн цих деталей. Певно, найкращий варіант – придбати комплект вживаних, але рідних ковпаків, причому часто гарне враження справляють навіть ковпаки від іншої моделі, але цього ж бренду. Хоча в принципі реально знайти недорогі нові ковпаки схожого на рідний дизайну.

Кошлата оббивка в інтер’єрі. Якщо машина шанованої марки, інтер’єр передчасно старішає в першу чергу через некваліфіковане чищення або хімчистку. Якщо йдеться про сидіння, їх можна хіба що закрити чохлами – хай недорогими, але охайними.

Обвисла оббивка дверних карт. У деяких марок це характерна проблема, схожа, на попередній випадок. І причина часто не у віці і не у великому пробігу, а в неправильному підході до чищення. На жаль, такі карти врятує тільки перетягування новим матеріалом.

Стерті кнопки. Зазвичай стерті написи на кнопках є справді ознакою інтенсивного використання машини. В принципі, є технологія відновлення цих піктограм, хоча для деяких моделей можна знайти вживані вимикачі у гарному стані і за невеликі гроші.

Засмальцьовані ремені безпеки. Навіть якщо пасами не користуються, з часом вони можуть перетворюватись на сумне видовище: пил, бруд, масні плями. Ремінь можна витягти на всю довжину і просто помити його з миючим засобом, не даючи пасові при тому втягнутись всередину. Обов’язково дайте ременю висохнути перед тим, як він втягнеться на своє місце.

Дрібні деталі оздоблення. Дуже псують враження від зовнішності машини пошкодження на зовнішній фурнітурі. Молдинги, різного роду декоративні накладки, шильдики, рамки вікон, дверні ручки, антена – все це має бути цілим. В деяких випадках є сенс прибрати щось пошкоджене зовсім, якщо немає змоги відновити елемент у первинний стан.

Коротко

Головне правило детейлінгу, так би мовити, початкового рівня – прибрати всі видимі сліди неохайності і недбалості. Важливо, щоб вони були прибрані всі, без пропусків. І тоді, навіть якщо машина дійсно стара, вона отримає вигляд доглянутої і цілком симпатичної.