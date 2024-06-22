Як зробити машину більш економною: кілька важливих кроків

З інженерної точки зору, знизити апетит сучасної машини непросто. Тому що над цим питанням до вас добряче попрацювали конструктори-мотористи – саме на економічність та екологічність вони спрямовують більшість своїх зусиль, поступаючись часто іншими параметрами. Але це не значить, що витрати на пальне не можна знизити зовсім – існує декілька дієвих рецептів.

Перш за все треба зрозуміти, що немає сенсу розпочинати боротьбу за економічність на машині, яка має технічні проблеми. Майте на увазі, що на автівці з значним пробігом це може бути найефективнішим способом знизити паливний апетит. Хоча нижче ми дамо кілька порад щодо додаткових заходів з підвищення економічності авто.

Перевірте двигун

Проінспектуйте силовий агрегат, в першу чергу паливну систему – це стосується як бензинового авто, так і дизельного. Форсунки мають бути чистими, дозувати пальне точно і розпилювати його правильно. Паливний насос (або насоси) повинен тримати заданий тиск у магістралі. На бензиновій машині важливо налагодити систему запалення. Неприпустимо, щоб свічки давали пропуски іскри, і значення має не тільки її наявність, а й сила та форма. Високовольтні дроти (там, де вони є) треба перевірити на предмет витоку струму по ізоляції.

Відрегулюйте ходову

Буває, у старої машини частково підклинюють гальма – через підвисання колодок, які повністю не відходять від дисків (барабанів), або через підклинювання поршня в робочому циліндрі гідроприводу. На стенді сходження-розвалу треба перевірити кути встановлення коліс: коли їхня геометрія порушена, опір руху буде підвищеним. Заразом ви вбережете шини від прискореного зношення , а це теж чимала економія.

Нарешті, нагадаємо про таку елементарну річ, як тиск у шинах, який суттєво впливає на апетит автомобіля. Манометр має показувати саме стільки, скільки вказано у заводській інструкції. Не дуже захоплюйтесь збільшенням тиску проти нормованого, бо їзда з перекачаними колесами теж потребує більше пального.

Декілька додаткових прийомів

Попередимо, що деякі з додаткових заходів, запропонованих нижче, вимагатимуть витрат часу, а то й грошей. Тому, можливо, є сенс спочатку зіставити свої регулярні витрати на заправку з очікуваною економію та витратами на вдосконалення машини.

Перепрограмування блоку управління двигуном – так званий чіп-тюнінг – часто є ефективним методом зробити машину більш економічною. Але при цьому погіршиться динаміка автомобіля. І якщо ви маєте дуже активний стиль управління, з частими прискореннями, обгонами та енергійними стартами, то зекономити не вийде, адже "чіпований" двигун частіше буде працювати високих обертах.

Зверніть увагу на аеродинаміку. Якщо ваша машина багато їздить по заміських трасах, зокрема, на швидкості понад 60 км/год, приберіть з поверхні кузова все нештатне обладнання. Розпрощайтеся з різного роду тюнінгом – накладними вітровиками, збільшеними антенами, нерідними дзеркалами, довгими бризковики, спойлерами… Впливають на апетит горішній багажник та рейлінги на даху, навіть штатні.

Коротко

Можливо, виконати всі рекомендації вам не вдасться – особливо не засмучуйтесь. Але майте на увазі, що чим більше вищенаведених пунктів ви закриєте, тим більшим буде сумарний ефект. Адже тільки комплексний підхід до питання економії дасть помітний результат. І попутно зверніть увагу – деякі способи зменшити витрату пального мають побічні ефекти, теж цілком позитивні. І це ще один аргумент за те, що за цю справу варто взятися.