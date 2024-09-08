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Як зробити мамографію в Україні безкоштовно: інструкція

Україна, Неділя 08 вересня 2024 12:55
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Як зробити мамографію в Україні безкоштовно: інструкція Фото: у НСЗУ розповіли, як зробити мамографію в Україні безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Обстеження мамографії є безоплатним. Єдине - треба мати направлення від сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

"Обстеження мамографії включено до Програми медичних гарантій і є безоплатним для пацієнток, які мають направлення лікаря. Зокрема, для ветеранок", - йдеться у повідомленні.

Щоб треба, щоб зробити мамографію безоплатно

Для цього необхідно:

  • Мати направлення сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, гінеколога або іншого лікаря;
  • Звернутися в один із 266 медзакладів, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Мамографія".

"За пакетом безоплатними є консультація лікаря перед дослідженням, аналіз проведених раніше досліджень (за наявності), проекційне дослідження на цифровому мамографі, опис результатів досліджень рентгенологом та власне результати обстеження", - додали в НСЗУ.

Важливо

Мамографію призначають жінкам після 40 років. Якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, лікар, який/яка вбачають потребу в дослідженні, виписує відповідне направлення.

Безкоштовні обстеження в Україні

В Україні є цілий перелік безкоштовних обстежень. Для того, щоб їх пройти в більшості випадків, достатньо направлення від сімейного лікаря.

Наприклад, раніше РБК-Україна розповідало, що часто пацієнтам призначають ультразвукове дослідження. Виявляється, УЗД можна зробити в Україні безкоштовно. Така сама ситуація найчастіше і з іншими обстеженнями.

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