Як зробити мамографію в Україні безкоштовно: інструкція

Обстеження мамографії є безоплатним. Єдине - треба мати направлення від сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України ( НСЗУ ).

"Обстеження мамографії включено до Програми медичних гарантій і є безоплатним для пацієнток, які мають направлення лікаря. Зокрема, для ветеранок", - йдеться у повідомленні.

Щоб треба, щоб зробити мамографію безоплатно

Для цього необхідно:

Мати направлення сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, гінеколога або іншого лікаря;

Звернутися в один із 266 медзакладів, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Мамографія".

"За пакетом безоплатними є консультація лікаря перед дослідженням, аналіз проведених раніше досліджень (за наявності), проекційне дослідження на цифровому мамографі, опис результатів досліджень рентгенологом та власне результати обстеження", - додали в НСЗУ.

Важливо

Мамографію призначають жінкам після 40 років. Якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, лікар, який/яка вбачають потребу в дослідженні, виписує відповідне направлення.