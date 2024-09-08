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Как сделать маммографию в Украине бесплатно: инструкция

Украина, Воскресенье 08 сентября 2024 12:55
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Как сделать маммографию в Украине бесплатно: инструкция Фото: в НСЗУ рассказали, как как сделать маммографию в Украине бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Обследование маммографии является бесплатным. Единственное - нужно иметь направление от семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

"Обследование маммографии включено в Программу медицинских гарантий и бесплатно для пациенток, имеющих направление врача. В частности, для ветеранок", - говорится в сообщении.

Чтобы нужно, чтобы сделать маммографию бесплатно

Для этого необходимо:

  • иметь направление семейного врача или узкого специалиста, гинеколога или другого врача;
  • Обратиться в одно из 266 медучреждений, имеющих договор с НСЗУ за пакетом "Маммография".

"По пакету безвозмездными являются консультация врача перед исследованием, анализ проведенных ранее исследований (при наличии), проекционное исследование на цифровом маммографе, описание результатов исследований рентгенологом и результаты обследования", - добавили в НСЗУ.

Важно

Маммографию назначают женщинам после 40 лет. Если пациентка не достигла указанного возраста, врач, усматривающий потребность в исследовании, выписывает соответствующее направление.

Бесплатные обследования в Украине

В Украине существует целый перечень бесплатных обследований. Для того, чтобы их пройти в большинстве случаев достаточно направления от семейного врача.

Например ранее, РБК-Украина рассказывало, что часто пациентам назначают ультразвуковое исследование. Оказывается УЗИ можно сделать в Украине бесплатно. Такая же ситуация чаще всего и с другими обследованиями.

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