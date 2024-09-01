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Як пройти ультразвукове дослідження безоплатно: інструкція

Неділя 01 вересня 2024 11:05
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Як пройти ультразвукове дослідження безоплатно: інструкція Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Часто пацієнтам призначають ультразвукове дослідження (УЗД). Тож варто знати, де його можна зробити безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

УЗД входить до пакету послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Тому пацієнту потрібно знайти поліклініку або діагностичний центр, які мають договір із НСЗУ за цим пакетом і обладнані апаратом УЗД.

Знайти найближчий медичний заклад можна за допомогою дашборду "Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги".

Для цього:

  1. У фільтрах зліва виберіть область, громаду чи населений пункт.
  2. У фільтрах справа виберіть “Код послуги направлення” та введіть назву або код послуги з вашого електронного направлення.

Дашборд покаже всі медичні заклади, де можна пройти УЗД за е-направленням. Після цього зателефонуйте за вказаними контактами, щоб записатися на обстеження.

Нещодавно ми розповідали, як перевірити зір та отримати консультацію офтальмолога безкоштовно.

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НСЗУ УЗД
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