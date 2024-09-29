Як зробити багажник авто більше: кілька простих способів

Така вона, діалектика вантажоперевезень: щоб увезти все, що тобі потрібно, ти змушений або зменшити потреби, або – збільшити місткість вантажного відсіку. Є ще одне рішення – половинчасте, але при тому ефективне. Ділимось секретами бувалих мандрівників.
Про те, як без зайвих витрат збільшити корисну місткість багажника авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
Один з варіантів підвищити місткість автомобіля полягає у розумному використанні того простору, що є – адже паспортний об’єм ми заповнюємо не завжди раціонально. Особливих секретів тут немає, але кілька лайфхаків варто підказати.
Питання місткості багажника як правило актуалізується перед масштабною поїздкою, наприклад, виїздом на відпочинок або перевезенням цілої партії речей. Для багатьох автомобілістів виходом з ситуації буває трамбування речей у валізах, прилаштування майна на сидіннях в салоні, в ногах у переднього пасажира і навіть у нього на колінах.
Навіть якщо такі некомфортні варіанти здаються вам прийнятними, ми б хотіли підказати вам більш раціональні і безпечні способи помістити майно в машині. А саме – у його багажнику. Для цього слід:
Активно пакуючи в машину той чи інший багаж, не забувайте, що при надмірній старанності він може пошкодити оздоблення багажника і інтер’єру машини. Твердими предметами можна подряпати оббивку, а в гіршому випадку і розбити скло. А значить, треба приготувати підручні захисні засоби типу старої ковдри чи пледа. Тканиною слід перекладати грубі речі, які під час руху можуть торкатись деталей оздоблення машини. І нарешті, перед початком поїздки переконайтесь, що громіздкий багаж не перекриває вам огляд дороги.
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