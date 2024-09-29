Как сделать багажник авто больше: несколько простых способов

Такова она, диалектика грузоперевозок: чтобы ввезти все, что тебе нужно, ты вынужден либо уменьшить потребности, либо увеличить емкость грузового отсека. Есть еще одно решение – половинчатое, но при этом эффективное. Делимся секретами видавших виды путешественников.
О том, как без лишних затрат увеличить полезную емкость багажника авто, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autobild и Autocentre.
Один из вариантов повысить емкость автомобиля заключается в разумном использовании пространства, которое есть – ведь паспортный объем мы заполняем не всегда рационально. Особых секретов здесь нет, но несколько лайфхаков следует подсказать.
Вопрос вместительности багажника обычно актуализируется перед масштабной поездкой, например, выездом на отдых или перевозкой целой партии вещей. Для многих автомобилистов выходом из ситуации бывает трамбование вещей в чемоданах, обустройство имущества на сиденьях в салоне, в ногах у переднего пассажира и даже у него на коленях.
Даже если такие некомфортные варианты кажутся вам приемлемыми, мы хотели бы подсказать вам более рациональные и безопасные способы поместить имущество в машине. А именно – в его багажнике. Для этого следует:
Активно упаковывая в машину тот или иной багаж, не забывайте, что при чрезмерном усердии он может повредить отделку багажника и интерьера машины. Жесткими предметами можно поцарапать обивку, а в худшем случае и разбить стекло. А значит, нужно приготовить подручные защитные средства типа старого одеяла или пледа. Тканью следует перекладывать грубые вещи, которые при движении могут касаться деталей отделки машины. И, наконец, перед началом поездки убедитесь, что громоздкий багаж не перекрывает вам обзор дороги.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.