Як зняти готівку з картки на деокупованих територіях: інструкція

На деокупованих територіях України поки що не всюди налагоджене електропостачання та поновлений зв’язок. Тому не скрізь поки що працює банківська система: банківські відділення та банкомати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінерінтеграції.

Для мешканців деокупованих територій, які отримують пенсійні виплати або соцдопомогу на картку, Мінреінтеграції підготувало інструкцію. Так, щоб зняти кошти зі своїх рахунків, можна скористатись кількома інструментами.

Раніше Кабінет міністрів визначив додаткові можливості для отримання пенсій або грошової допомоги на деокупованих територіях та в громадах, що перебувають в районах бойових дій. Кошти можна отримати готівковою, а не на картку.

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