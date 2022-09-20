Як зняти готівку з картки на деокупованих територіях: інструкція

Для мешканців деокупованих територій, які отримують пенсійні виплати або соцдопомогу на картку, Мінреінтеграції підготувало інструкцію. Так, щоб зняти кошти зі своїх рахунків, можна скористатись кількома інструментами.
1. На касі супермаркету, аптеки, АЗС під час оплати покупки.
Така послуга доступна в торгівельних мережах (наприклад. "АТБ", "Varus", "Фора", "Сім23", "Сільпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" та багато інших (інформацію необхідно уточнювати безпосередньо на касах).
Як це працює?
Щоб отримати готівку на касі торгової точки, необхідно оплатити товар банківською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.
2. Скористатися сервісами "Укрпошти":
Перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні "Укрпошти" або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому".
Як це працює?
При виборі послуги "З картки додому" листоноша принесе переказ за вказаною адресою та передасть безпосередньо в руки отримувача протягом 2-х робочих днів. Для отримання переказу отримувачу необхідно лише пред'явити листоноші власний паспорт.
Зняття коштів через POS-термінали у відділеннях "Укрпошти".
Як це працює?
Держателі платіжних карток, зокрема - платіжних засобів з підтримкою технології NFC (годинник, кільце, смартфон) VISA. Mastercard та ПРОСТІР мають можливість отримувати готівкові кошти у поштових відділеннях Укрпошти через POS-термінали "Укрпошти";
за одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень;
комісія "Укрпошти" за видачу коштів через власні POS-термінали - 2% (окрім працівників "Укрпошти");
щоб підтвердити операцію зняття готівки, потрібно ввести PIN-код.
Раніше Кабінет міністрів визначив додаткові можливості для отримання пенсій або грошової допомоги на деокупованих територіях та в громадах, що перебувають в районах бойових дій. Кошти можна отримати готівковою, а не на картку.
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