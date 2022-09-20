Как снять наличные с карты на деоккупированных территориях: инструкция

На деоккупированных территориях Украины пока не повсюду налажено электроснабжение и восстановлена связь. Потому не везде пока работает банковская система: банковские отделения и банкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минеринтеграции.

Для жителей деоккупированных территорий, получающих пенсионные выплаты или соцпомощь на карту, Минреинтеграции подготовило инструкцию. Чтобы снять деньги со своих счетов, можно воспользоваться несколькими инструментами.

Ранее Кабинет министров определил дополнительные возможности для получения пенсий или денежной помощи на деоккупированных территориях и громадах, находящихся в районах боевых действий. Деньги можно получить наличными, а не на карту.

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