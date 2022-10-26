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Як знизити інфляцію у світі через вторгнення РФ в Україну: що говорять у МВФ

Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що центральні банки повинні продовжувати підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією доти, доки вони не досягнуть "нейтрального" рівня. Найчастіше вони досягли цього рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю Reuters у Берліні за день до того, як очікується, що Європейський центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів, директор-розпорядник МВФ сказала, що позитивний ефект підвищення ставок центральними банками у всьому світі виявиться лише до 2024 року.

ЄЦБ протягом кількох місяців заявляв, що його першим кроком буде підвищення ставок до нейтрального рівня, коли він не стимулює і не обмежує зростання, але деякі політики тепер виступають за агресивніші дії, заявляючи, що ЄЦБ має піти далі, щоб приборкати інфляційний тиск.

"Наразі ми намагаємося вийти на нейтральний режим, і в більшості випадків ми ще не зовсім там", - сказала Георгієва.

За її словами, центральним банкам доводиться підвищувати ставки, тому що "коли інфляція стає високою, що підриває економічне зростання, вона найбільше б'є по найбідніших верствах населення".

Нещодавнє підвищення ставок ЄЦБ відбулося на тлі погіршення економічних перспектив та інфляції, яка досягла 9,9% у єврозоні у вересні, що було спричинено різким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії після вторгнення Росії до України.

На питання, як довго, на її думку, центральні банки продовжуватимуть підвищувати ставки, Георгієва відповіла, що, за прогнозами МВФ, "до 2024 року центральні банки зрозуміють наслідки своїх дій".

"Вигоди будуть, але вони не миттєві, це потребує деякого терпіння у суспільстві", - додала вона.

Нагадаємо, раніше директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер назвав війну Росії проти України головною причиною економічних проблем у Європі.

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