Як знайти аптеку, яка відпускає доступні ліки: роз'яснення НСЗУ

Як зазначають у НСЗУ, наразі програма включає ліки проти серцево-судинних захворювань, діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, знеболювальні для паліативних пацієнтів, хвороби Паркінсона, а також імуносупресивні препарати.

Ці ліки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою у аптеках із договором із НСЗУ.

Є різні способи знайти аптеку, яка має договір із НСЗУ:

Контакт-центр НСЗУ

Зателефонуйте за номером 16-77. Оператор підкаже адресу та контакти найближчої до вас аптеки із договором за потрібним вам напрямом.

Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом

На сайті НСЗУ є аналітична панель "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом". На дашборді можна самостійно переглянути актуальну інформацію про аптеки-учасниці програми "Доступні ліки" по всій Україні: адреси, телефони і напрями програми реімбурсації, за якими можна погасити е-рецепт на "Доступні ліки". Достатньо обрати у фільтрах пошуку ваше місто, напрям програми реімбурсації і на карті залишиться інформація, яка відповідає обраним критеріям.

Чат-бот "Спитай Гриця"

Ліки Контроль розробила зручний чат-бот "Спитай Гриця", який допомагає швидко знайти інформацію про препарати, що покриваються реімбурсацією, та аптеки, де їх можна отримати.

Чатбот доступний у:

Viber

Telegram @SpytaiGrytsia_bot.

Окрім цього аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна впізнати за наліпкою на вході "Тут є "Доступні ліки" або "Тут є "Доступні ліки" + інсуліни". У НСЗУ нагадують, що отримати ліки за Програмою реімбурсації можна за електронним рецептом від лікаря.