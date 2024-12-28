Как найти аптеку, которая отпускает доступные лекарства: разъяснение НСЗУ

Как отмечают в НСЗУ, сейчас программа включает лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, расстройств психики и поведения, эпилепсии, обезболивающие для паллиативных пациентов, болезни Паркинсона, а также иммуносупрессивные препараты.

Эти лекарства можно получить бесплатно или с частичной доплатой в аптеках с договором с НСЗУ.

Есть разные способы найти аптеку, которая имеет договор с НСЗУ:

Контакт-центр НСЗУ

Позвоните по телефону 16-77. Оператор подскажет адрес и контакты ближайшей к вам аптеки с договором по нужному вам направлению.

Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту

На сайте НСЗУ есть аналитическая панель "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту". На дашборде можно самостоятельно просмотреть актуальную информацию об аптеках-участницах программы "Доступные лекарства" по всей Украине: адреса, телефоны и направления программы реимбурсации, по которым можно погасить е-рецепт на "Доступные лекарства". Достаточно выбрать в фильтрах поиска ваш город, направление программы реимбурсации и на карте останется информация, которая соответствует выбранным критериям.

Чат-бот "Спроси Гриця"

Лекарства Контроль разработала удобный чат-бот "Спроси Гриця", который помогает быстро найти информацию о препаратах, которые покрываются реимбурсацией, и аптеки, где их можно получить.

Чатбот доступен в:

Viber

Telegram @SpytaiGrytsia_bot.

Кроме этого аптеку, которая отпускает лекарства по программе реимбурсации, можно узнать по наклейке на входе "Здесь есть "Доступные лекарства" или "Здесь есть "Доступные лекарства" + инсулины". В НСЗУ напоминают, что получить лекарства по Программе реимбурсации можно по электронному рецепту от врача.