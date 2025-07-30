Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським: Подоляк назвав умови

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, тільки за умови жорстких заходів Заходу.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Умови для зустрічі

"Імовірність безумовно існує (зустрічі між Зеленським, Путіним, Ердоганом і Трампом - ред.), якщо санкції почнуть працювати. Знову ж таки, не заяви, а санкції почнуть працювати, і ціна війни буде різко зростати для Росії і для оточення Путіна", - зазначив Подоляк.

За його словами, також для такої зустрічі необхідно заборонити людям із близького оточення диктатора пересуватися світом.

"Це може спрацювати і змусити Путіна на зустріч для того, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні", - вважає радник керівника ОП.

При цьому він уточнив, що це не означає, що глава Кремля захоче зупинити війну. Вона буде фактично заморожена, але диктатор продовжить шукати можливості відновити бойові дії.

Чому Ердоган бере активну участь у процесі

Також Подоляк звернув увагу, що над мирними переговорами на рівні лідерів активно працює президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Зокрема, як зазначив він, якщо зустріч лідерів України, РФ і США відбудеться в Туреччині, а Ердоган виступить на ній модератором, вага Туреччини в регіональному впливі та чорноморській акваторії значно зросте.

Водночас репутація самого Ердогана в глобальному політичному питанні значно покращиться.

При цьому активна роль у мирному процесі може призвести до певного внутрішнього політичного консенсусу, вважає Подоляк.

"Тому що Ердоган - глобальний лідер, модератор - закінчує війну, яка негативно впливає на прибутки, наприклад, у межах Чорноморської акваторії, Туреччини тощо", - уточнив він.

Чому Зеленський хоче зустрічі з Путіним

Подоляк зазначив, що мотивація Зеленського в контексті можливої зустрічі з Путіним "зрозуміла".

"Президент України чітко розуміє, що ніхто з цих Мединських (голова російської делегації Володимир Мединський - ред.) тощо, той самий Лавров (голова МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) не уповноважені на щось люди. Безумовно вони не приймають жодних рішень, навіть поводитися адекватно не можуть", - звернув увагу він.

При цьому, на думку Подоляка, з Путіним "можна буде розмовляти в іншому форматі". І якщо диктатор у присутності Трампа або Ердогана візьме на себе певні зобов'язання, і потім не виконає, це виглядатиме "зовсім по-іншому".