Як змінюватиметься рейтинг Зеленського: соціолог назвав вирішальний фактор
Рейтинг Володимира Зеленського тимчасово зріс на початку року. Однак президенту України буде важко зберегти такий високий рівень підтримки.
Про це заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна.
Як зазначив соціолог, після резонансного скандалу в Овальному кабінеті та заяв американських політиків про можливе скорочення підтримки українське суспільство справді консолідувалося.
"Ми зафіксували тимчасове зростання підтримки Володимира Зеленського - за аналогією з ефектом "згуртування навколо прапора" в перший рік війни. Утім, це зростання не трансформується в довготривалу електоральну підтримку", - сказав він.
Війна і рейтинг
За його словами, політичні симпатії значною мірою залежать від поточної ситуації - як військової, так і соціально-економічної.
"Якщо протягом року будуть відчутні зміни у сфері безпеки або життєвого рівня населення, рейтинги можуть знову змінитися", - розповів Паніотто.
Він нагадав, що вибори можливі тільки після війни. І все залежатиме від того, коли і як вона закінчиться, на які компроміси доведеться йти.
"А поки що ми бачимо, що мир можливий тільки за рахунок серйозних поступок з боку України, і в цих умовах зберегти високий рівень підтримки вкрай важко", - додав гендиректор КМІС.
Нагадаємо, рівень довіри до Володимира Зеленського значно зріс на початку 2025 року через зміну політики США. Станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряли Зеленському. У грудні минулого року президенту довіряли лише 52%.