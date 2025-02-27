ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як змінюється тактика обстрілів Росії: відповідь Повітряних сил

Четвер 27 лютого 2025 15:02
UA EN RU
Як змінюється тактика обстрілів Росії: відповідь Повітряних сил Ілюстративне фото: у Повітряних силах розповіли, як змінюється тактика обстрілів Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Обстріли, які Російська Федерація влаштовувала на початку повномасштабного вторгнення, були досить шаблонами. Однак РФ адаптується.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний.

"Якщо на перших етапах війни в них були досить шаблонні атаки і вони не особливо вчились на своїх помилках, то останнім часом вони дуже швидко вчаться", - розповів Смажний.

За його словами, росіяни змінюють маршрути та висоту польоту всіх засобів повітряного нападу. Вони також змінюють тактику застосування балістичного озброєння, різного озброєння – і корейського, і іранського.

"Тобто тактика постійно змінюється, вдосконалюється, синхронізуються удари. І цьому треба протидіяти", - розповів він.

Рекордний обстріл України в ніч на 23 лютого цього року

Нагадаємо, цієї ночі російська армія атакувала не тільки Київ, а й Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг. Росіяни запускали безпілотники по типу "Шахед" та балістичні ракети.

Згодом стало відомо, що ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць.

Детальніше про те, що було відомо про нічні атаки Росії по містах України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації