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Як зміниться курс долара: банкіри покращили прогноз

Фото: Курс долара протягом року очікується на рівні 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курсові очікування в Україні продовжуються покращуватись. Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс упродовж наступних 12 місяців буде близько рівня 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За даними НБУ, банкіри у жовтні 2023 року курс чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.

Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 39,99 грн/долар (дані за вересень), керівники підприємств - 40,00 грн/долар (дані за серпень), населення України 39,96 (дані за вересень).

Офіційний прогноз та очікування ринку

Офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Цей бюджетний прогноз не впливає на НБУ, який з початку жовтня перейшов до режиму гнучкості курсу. Офіційний курс на 19 жовтня складає 36,56 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд також прогнозує на 2024 рік курс 41,4 грн/долар.

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще за рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

На готівковому ринку курс коливається близько 38 гривень, з початку року він упав на 6% (у грудні минулого року він був вищим за 40 гривень).

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