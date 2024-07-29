Як змінити прописку дитини, якщо один з батьків не згоден: пояснення юриста

Відповідно до українського законодавства, місце проживання дитини, яка не досягла 10-річного віку, визначається за згодою батьків, пояснює юрист. При цьому як реєстрація місця проживання дитини, так і зняття з зареєстрованого місця проживання, здійснюється виключно за взаємною згодою батьків.

"Якщо один із батьків не може особисто бути присутнім в центрі надання адміністративних послуг, він може надати нотаріальну згоду на зняття або реєстрацію місця проживання дитини. Така згода може бути оформлена у будь- якого нотаріуса", - пояснює Максим Боярчуков.

Втім, якщо батько чи матір не погоджуються надати таку згоду, то змінити місце реєстрації дитини можна лише за рішенням суду.

"В такому випадку, той з батьків, який планує змінити місце проживання дитини, звертається до суду із позовом про надання дозволу на зняття з реєстрації і постановку за новою адресою проживання дитини без згоди іншого з батьків", - зазначає фахівець.

Перш ніж звертатися до суду, необхідно у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) отримати письмову відмову у реєстрації дитини у зв’язку з відсутністю згоди другого із батьків.

Юрист додає: маючи на руках відмову, необхідно скласти позовну заяву, сплатити судовий збір (який станом на 2024 рік складає 1211 грн) та звернутися до суду за місцем реєстрації відповідача.

"Варто звернути увагу, якщо позивач неправильно визначить адресу відповідача (можливо вона невідома або у позові зазначена остання відома адресу), після встановлення судом правильної адреси (суд перед відкриттям провадження самостійно перевіряє зареєстроване місце проживання відповідача), така позовна заява буде передана до необхідного суду", - звертає увагу Максим Боярчуков.

Він попереджає: не варто розраховувати, що розгляд такої позовної заяви відбудеться швидко.

"Загалом все залежить від завантаженості суду, але не варто очікувати, що справа буде розглянута раніше, ніж за 2 місяці", - пояснює він.

Після того, як суд ухвалить рішення і воно набуде чинності (30 днів з моменту складення повного тексту), необхідно повторно звернутися до ЦНАП для проведення процедури реєстрації дитини.