Як змінилося ставлення українців до Ізраїлю під час війни: дані опитування

Порівняно з груднем 2021 року з 28% до 36% стало більше тих, хто має невизначене ставлення до Ізраїлю. За рахунок цього з 55% до 52% стало менше тих, хто вважає Ізраїль дружньою країною, а також з 17% до 12,5% - менше тих, хто так не вважає.

Баланс позитивних-негативних оцінок практично не змінився: у грудні 2021 року він становив +38%, а станом на січень 2023 року становить +39%.

Дві третини (64%) респондентів підтримують Ізраїль у конфлікті з Іраном, і цей показник зріс з 27,5% у грудні 2021 року. Іран підтримують 1% (стільки ж було раніше). Натомість з 54% до 16% стало менше тих, хто не підтримує жодну із сторін.

Половина (48%) українців вважають, що Ізраїль підтримує України (ріст показника з 25% у грудні 2021 року). Вважають, що Ізраїль підтримує Росію - 8% (раніше було 5%). Водночас з 36% до 20% стало менше тих, хто вважає, що Ізраїль не підтримує жодну із сторін, а також з 34,5% до 23,5% стало менше тих, хто не має визначеної думки з цього питання.

Трохи більше половини респондентів (53%) вважають, що Ізраїль надає Україні певну підтримку. Найбільше респондентів (48% серед усіх) говорять про гуманітарну допомогу. Про військову інформацію і знання говорять 17%, про військову техніку і озброєння - 8%. Ще 11% переконані, що Ізраїль узагалі не допомагає Україні. Решта 36% не володіють інформацією.

Лише для 33% українців позиція посадовців Ізраїлю (що надання зброї Україні може поставити під загрозу сам Ізраїль) є зрозумілою і прийнятною. Трохи більше респондентів вважають позицію неприйнятною - 43% (з них 17% її хоча б розуміють, у той час як 26% і не розуміють, і вважають неприйнятною). Крім цього, чверть респондентів (24%) не визначилися із своєю думкою.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, в Україні зберігають досить позитивне ставлення до Ізраїлю попри помітну незадоволеність щодо позиції з надання Україні зброї. "Нинішня громадська думка українців щодо Ізраїлю є насправді стратегічно виваженою, оскільки потенційно (і в деяких практичних вимірах уже прямо зараз) Ізраїль є важливим партнером для України. Збереження прихильного ставлення до Ізраїлю серед населення України є важливим аргументом для продовження діалогу України і Ізраїлю щодо реалізації національних інтересів України", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 3-11 січня 2023 року серед 2002 респондентів. На замовлення посольства Ізраїлю до опитувальника були додані запитання, що стосувалися ставлення населення України до Ізраїлю. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у 2022 році ставлення українців до країн, які допомагають Україні у війні з Росією, значно покращилося. Рейтинги лідерів цих країн зросли до 90%.

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