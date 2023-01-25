Как изменилось отношение украинцев к Израилю во время войны: данные опроса

По сравнению с декабрем 2021 года с 28% до 36% стало больше неопределенного отношения к Израилю. За счет этого с 55% до 52% стало меньше тех, кто считает Израиль дружественной страной, а также с 17% до 12,5% меньше тех, кто так не считает.

Баланс положительно-отрицательных оценок практически не изменился: в декабре 2021 года он составил +38%, а по состоянию на январь 2023 года составил +39%.

Две трети (64%) респондентов поддерживают Израиль в конфликте с Ираном и этот показатель вырос с 27,5% в декабре 2021 года. Иран поддерживают 1% (столько же было раньше). С 54% до 16% стало меньше тех, кто не поддерживает ни одну из сторон.

Половина (48%) украинцев считают, что Израиль поддерживает Украину (рост показателя с 25% в декабре 2021 года). Полагают, что Израиль поддерживает Россию - 8% (ранее было 5%). В то же время, с 36% до 20% стало меньше тех, кто считает, что Израиль не поддерживает ни одну из сторон, а также с 34,5% до 23,5% стало меньше тех, кто не имеет определенного мнения по этому вопросу.

Немногим более половины респондентов (53%) считают, что Израиль оказывает Украине определенную поддержку. Больше респондентов (48% среди всех) говорят о гуманитарной помощи. О военной информации и знаниях говорят 17%, о военной технике и вооружении - 8%. Еще 11% убеждены, что Израиль вообще не помогает Украине. Остальные 36% не владеют информацией.

Только для 33% украинцев позиция чиновников Израиля (что предоставление оружия Украине может поставить под угрозу сам Израиль) понятна и приемлема. Чуть больше респондентов считают позицию неприемлемой - 43% (из них 17% ее хотя бы понимают, в то время как 26% и не понимают и считают неприемлемой). Кроме того, четверть респондентов (24%) не определились со своим мнением.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине сохраняют достаточно положительное отношение к Израилю, несмотря на заметное недовольство относительно позиции по предоставлению Украине оружия. "Нынешнее общественное мнение украинцев относительно Израиля действительно стратегически взвешено, поскольку потенциально (и в некоторых практических измерениях уже прямо сейчас) Израиль является важным партнером для Украины. Сохранение благосклонного отношения к Израилю среди населения Украины является важным аргументом для продолжения диалога Украины и Израиля для реализации национальных интересов Украины", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 3-11 января 2023 среди 2002 респондентов. По заказу посольства Израиля к опроснику были добавлены вопросы, касающиеся отношения населения Украины к Израилю. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в 2022 году отношение украинцев к странам, помогающим Украине в войне с Россией, значительно улучшилось. Рейтинги лидеров этих стран выросли до 90%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.