Як змінилися тези російської пропаганди щодо мобілізації та як формувати дієві контрнаративи?

Трансформація брехні

Протягом вересня-жовтня ворожі наративи змістилися від спроб залякування умовами служби до дискредитації та підриву легітимності держави. Якщо у вересні російська пропаганда намагалася відмовити українців від долучення до війська, то в жовтні ворог прагнув переконати, що держава взагалі не має права вимагати обов’язкове проходження служби.

Здебільшого це мало прояв у маніпуляціях щодо непідтверджених масштабів СЗЧ, закликами до збройного опору тощо. Зокрема, фіксувалися фейки про нібито "продаж військових на органи", навмисний голод, загороджувальні загони проти дизертирів тощо.

Крім того, простежується радикалізація дискусії. Російська пропаганда зосередилася на критиці порушень під час мобілізації, водночас ворог масштабує тези про нібито "громадянську війну" та необхідність спротиву владі. Такі тенденції є небезпечними, адже можуть посилювати суспільну поляризацію та створювати передумови для внутрішньої дестабілізації.

Також у мережі можна зустріти відеоматеріали, створені за допомогою штучного інтелекту, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів. Зокрема, в Tik Tok поширюють згенероване відео, яке у форматі пісні висміює дії влади із закликами до імпічменту президента.

Також подібний контент можуть висвітлювати під виглядом юридичних порад чи патріотичних матеріалів, його тиражування користувачами й бот-акаунтами суттєво посилює негативне сприйняття мобілізації загалом.

Шляхи протидії

Для протидії ворожим наративам комунікація має базуватися на принципі збалансованості та формуванні довіри. Йдеться про рівноцінне висвітлення як захисту прав громадян, відповідальності за незаконні дії посадовців, так і роз’яснення громадянам їхніх законодавчих обов’язків.

Протягом жовтня у мережі можна було зустріти повідомлення з позитивними акцентами на особистій відповідальності за захист держави, поповненні війська та ротації військовослужбовців. Такий контент став основою для органічних контрнаративів на противагу тезам російської пропаганди.

Важливою є проактивна комунікація державних інституцій. Одним із прикладів вдалої взаємодії стала співпраця ТЦК та СП Львівщини з місцевими медіа для протидії ІПСО і маніпуляціям, зокрема у сфері мобілізації.

Крім цього, критичне значення має оперативна та об’єктивна реакція на конфліктні інциденти. Повідомлення про можливі порушення з боку представників ТЦК мають супроводжуватися з’ясуванням обставин події, перевіркою інформації та висвітленням результатів офіційних розслідувань.

Водночас не менш важливо належно висвітлювати випадки порушення громадянами вимог мобілізаційного законодавства, перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та нападів на військовослужбовців. Такі обставини не повинні залишатися поза увагою або зводитися до другорядного контексту.

Посиленню позитивних тенденцій сприяють й законодавчі ініціативи.

Окрему увагу користувачів привернули повідомлення про наказ Головнокомандувача ЗСУ №423 щодо стандартизації процедур і дотримання прав мобілізованих, а також про схвалення поправки щодо відповідальності за незаконне взяття на військовий облік. За належної реалізації такі заходи можуть сприяти зменшенню конфліктів навколо теми та підвищувати довіру до державних інституцій.