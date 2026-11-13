Как изменились тезисы российской пропаганды о мобилизации и как формировать действенные контрнарративы?

Трансформация лжи

На протяжении сентября-октября вражеские нарративы сместились от попыток запугивания условиями службы к дискредитации и подрыву легитимности государства. Если в сентябре российская пропаганда пыталась отговорить украинцев от присоединения к армии, то в октябре враг стремился убедить, что государство вообще не имеет права требовать обязательного прохождения службы.

В основном это проявлялось в манипуляциях по поводу неподтвержденных масштабов СЗЧ, призывах к вооруженному сопротивлению и тому подобном. В частности, фиксировались фейки о якобы "продаже военных на органы", умышленном голоде, заградительных отрядах против дезертиров и тому подобном.

Кроме того, прослеживается радикализация дискуссии. Российская пропаганда сосредоточилась на критике нарушений во время мобилизации, одновременно враг масштабирует тезисы о якобы "гражданской войне" и необходимости сопротивления власти. Такие тенденции опасны, ведь могут усиливать общественную поляризацию и создавать предпосылки для внутренней дестабилизации.

Также в сети можно встретить видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий. В частности, в Tik Tok распространяют сгенерированное видео, которое в формате песни высмеивает действия власти с призывами к импичменту президента.

Также подобный контент могут освещать под видом юридических советов или патриотических материалов, его тиражирование пользователями и бот-аккаунтами существенно усиливает негативное восприятие мобилизации в целом.

Пути противодействия

Для противодействия вражеским нарративам коммуникация должна базироваться на принципе сбалансированности и формировании доверия. Речь идет о равноценном освещении как защиты прав граждан, ответственности за незаконные действия должностных лиц, так и разъяснения гражданам их законодательных обязанностей.

В течение октября в сети можно было встретить сообщения с позитивными акцентами на личной ответственности за защиту государства, пополнении армии и ротации военнослужащих. Такой контент стал основой для органических контрнарративов в противовес тезисам российской пропаганды.

Важна проактивная коммуникация государственных институций. Одним из примеров удачного взаимодействия стало сотрудничество ТЦК и СП Львовщины с местными медиа для противодействия ИПСО и манипуляциям, в частности в сфере мобилизации.

Кроме этого, критическое значение имеет оперативная и объективная реакция на конфликтные инциденты. Сообщения о возможных нарушениях со стороны представителей ТЦК должны сопровождаться выяснением обстоятельств события, проверкой информации и освещением результатов официальных расследований.

Вместе с тем не менее важно надлежащим образом освещать случаи нарушения гражданами требований мобилизационного законодательства, воспрепятствования законной деятельности представителей ТЦК и нападений на военнослужащих. Такие обстоятельства не должны оставаться без внимания или сводиться к второстепенному контексту.

Усилению положительных тенденций способствуют и законодательные инициативы.

Особое внимание пользователей привлекли сообщения о приказе Главнокомандующего ВСУ №423 о стандартизации процедур и соблюдении прав мобилизованных, а также об одобрении поправки об ответственности за незаконную постановку на воинский учет. При надлежащей реализации такие меры могут способствовать уменьшению конфликтов вокруг темы и повышать доверие к государственным институциям.