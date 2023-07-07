Як змінилася самооцінка щастя серед українців під час війни: дані опитування

Таким чином, показники майже не змінилася. У грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15%, навпаки, не вважали себе такими.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, самооцінка щастя є одним із важливих суспільних індикаторів самопочуття населення і непрямим індикатором «міцності» на тлі складного воєнного періоду.

Інші опитування КМІС показують ряд негативних наслідків для пересічних українців унаслідок російського вторгнення: 78% говорять про поранення або загибель принаймні когось з родичів чи друзів, 64% - про зниження доходів, 29% - про втрату роботи. Крім цього, 64% відзначають погіршення психічного здоров’я, 55% - фізичного здоров’я.

"Тому принципово важливо, що показник щастя практично не змінився і в цілому, і серед окремих категорій населення. Українці попри море труднощів і викликів сьогодення знаходять способи адаптуватися до складної реальності та рухатися вперед", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 984 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.