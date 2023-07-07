Как изменилась самооценка счастья среди украинцев во время войны: данные опроса

Таким образом, показатели почти не изменились. В декабре 2021 года, накануне вторжения, 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15%, напротив, не считали себя таковыми.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, самооценка счастья является одним из важных общественных индикаторов самочувствия населения и косвенным индикатором прочности на фоне сложного военного периода.

Другие опросы КМИС показывают ряд негативных последствий для рядовых украинцев вследствие российского вторжения: 78% говорят о ранении или гибели по крайней мере одного из родственников или друзей, 64% - о снижении доходов, 29% - о потере работы. Кроме этого, 64% отмечают ухудшение психического здоровья, 55% - физического здоровья.

"Поэтому принципиально важно, что показатель счастья практически не изменился и в целом, и среди отдельных категорий населения. Украинцы, несмотря на море, трудностей и вызовов настоящего находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая – 5 июня 2023 года среди 984 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.