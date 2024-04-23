Як змінилася підтримка українців у Латвії через два роки війни: опитування

Підтримка українців у Латвії залишається на високому рівні та майже не змінилася за два роки війни. Водночас суми пожертвувань зменшилися.

Цього року пожертви на підтримку України або біженців війни робили 38,7% населення Латвії. Такі результати опитування, яке у квітні провів Центр дослідження ринку та громадської думки SKDS.

Це трохи менше, ніж у попередні два роки. Торік пожертви для українців робили 41,9% опитаних, а у 2022 році – 39,2%. Суми пожертвувань також зменшилися, але кількість жертводавців стабільна.

Результати опитування свідчать, що молоді жителі Латвії найактивніше допомагають українцям та Україні. Зокрема, найбільше пожертв робили опитані таких вікових груп:

18-24 років – 52,9%;

25-34 років – 47,8%;

інші вікові групи – 30-38%.

Також найактивнішими донорами є люди з вищою освітою – таких 46,8%. Найбільше жертвують коштів люди латвійської національності – таких 52,4%, а серед опитаних інших національностей – 19,1%. Водночас торік пожертвування для підтримки українців робили на 4% більше латишів.

Стабільно високою залишається частка людей, які бойкотують товари, коли виробник не припинив співпрацю з Росією. Такі відповіді дали 31,8% опитаних. Бойкот товарів також підтримують більше люди віком 18-34 роки.

Експерти пояснюють зниження сум пожертв тим, що значна кількість біженців уже влаштувалися на роботу і тепер менше людей потребують невідкладної допомоги.

"Якщо ми самі не хочемо колись потребувати таких пожертвувань, то не варто розслаблятися і треба це робити й надалі. Треба пам’ятати, що поки українці воюють, вони борються не лише за свою свободу, а й для нашу", – зазначив голова Ризького центру підтримки українців Петеріс Грубе.