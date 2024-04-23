Как изменилась поддержка украинцев в Латвии спустя два года войны: опрос

Поддержка украинцев в Латвии остается на высоком уровне и почти не изменилась за два года войны. В то же время суммы пожертвований уменьшились.

В этом году пожертвования в поддержку Украины или беженцев войны делали 38,7% населения Латвии. Такие результаты опроса, проведенного в апреле Центром исследования рынка и общественного мнения SKDS.

Это несколько меньше, чем в предыдущие два года. В прошлом году пожертвования для украинцев делали 41,9% опрошенных, а в 2022 году – 39,2%. Суммы пожертвований также уменьшились, но количество жертвователей стабильно.

Результаты опроса свидетельствуют, что молодые жители Латвии наиболее активно помогают украинцам и Украине. В частности, больше всего пожертвований делали опрошенные таких возрастных групп:

18-24 лет – 52,9%;

25-34 лет – 47,8%;

другие возрастные группы – 30-38%.

Также наиболее активными донорами являются люди с высшим образованием – таких 46,8%. Бльше всего жертвуют средств люди латвийской национальности – таких 52,4%, а среди опрошенных других национальностей – 19,1%. В то же время в прошлом году пожертвования для поддержки украинцев делали на 4% больше латышей.

Стабильно высокой остается доля людей, бойкотирующих товары, когда производитель не прекратил сотрудничество с Россией. Такие ответы дали 31,8% опрошенных. Бойкот товаров также поддерживают больше людей в возрасте 18-34 лет.

Эксперты объясняют снижение сумм пожертвований тем, что значительное количество беженцев уже устроились на работу и теперь меньше людей нуждаются в срочной помощи.

"Если мы сами не хотим когда-то нуждаться в таких пожертвованиях, то не стоит расслабляться и надо это делать и дальше. Надо помнить, что пока украинцы воюют, они борются не только за свою свободу, но и за нашу", – отметил председатель Рижского центра поддержки украинцев Петерис Грубе.