Як змінилась довіра до Зеленського після протестів в Україні: результати опитування

Згідно з даними соціологів, наразі Зеленському довіряють 55% респондентів, тоді як 40% висловили недовіру. Чистий баланс довіри та недовіри становить +15%.

Структура відповідей респондентів розподілилася наступним чином:

20% - повністю довіряють;

34% - скоріше довіряють;

20% - скоріше не довіряють;

19% - зовсім не довіряють.

У КМІС зауважують, що під час формування запитання респондентам не "нагадували" про офіційний статус Зеленського як президента, а також не згадували інших публічних осіб.

Фото: результати опитування (КМІС)

Як змінилися показники

Нинішні результати порівняли з даними за квітень 2026 року, коли опитування проводили за ідентичною методикою.

У квітні рівень довіри до Зеленського становив 58%, а недовіри - 36% (баланс складав +22%). Таким чином, порівняно з серединою весни спостерігається певне зниження показників.

Для порівняння, у травні рівень довіри сягав 61%, проте тоді методологічний контекст відрізнявся, оскільки в переліку зачитували й інші прізвища та нагадували про інституційний статус глави держави.

Чому не сталося обвалу рейтингів

Соціологи підкреслили, що попри прогнози окремих політиків та оглядачів, останні кадрові перестановки та протести не призвели до катастрофічного обвалу довіри.

Нівелювати можливе падіння рейтингів допомогли кілька факторів: