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Как изменилось доверие к Зеленскому после протестов в Украине: результаты опроса

13:13 05.08.2026 Ср
2 мин
Исследование проводили по специальной методике
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Более половины украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому. В то же время, уровень доверия несколько снизился на фоне последних кадровых решений и протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным социологов, сейчас Зеленскому доверяют 55% респондентов, в то время как 40% выразили недоверие. Чистый баланс доверия и недоверия составляет +15%.

Структура ответов респондентов распределилась следующим образом:

  • 20% - полностью доверяют;
  • 34% - скорее доверяют;
  • 20% - скорее не доверяют;
  • 19% - совсем не доверяют.

В КМИС отмечают, что при формировании вопроса респондентам не "напоминали" об официальном статусе Зеленского как президента, а также не упоминали других публичных лиц.

Фото: результаты опроса (КМИС)

Как изменились показатели

Нынешние результаты сравнили с данными за апрель 2026 года, когда опросы проводились по идентичной методике.

В апреле уровень доверия к Зеленскому составлял 58%, а недоверия - 36% (баланс составлял +22%). Таким образом, по сравнению с серединой весны наблюдается определенное снижение показателей.

Для сравнения, в мае уровень доверия достигал 61%, однако тогда методологический контекст отличался, поскольку в перечне зачитывали и другие фамилии и напоминали об институциональном статусе главы государства.

Почему не произошло обвала рейтингов

Социологи подчеркнули, что, несмотря на прогнозы отдельных политиков и обозревателей, последние кадровые перестановки и протесты не привели к катастрофическому обвалу доверия.

Нивелировать возможное падение рейтингов помогли несколько факторов:

  • частичное удовлетворение требований протестующих со стороны президента;
  • проведение результативных встреч с Дональдом Трампом;
  • периодический всплеск общественного оптимизма из-за успешных ударов ВСУ по российской логистике.

Напомним, недавний опрос Rating Group показал, что бывший министр обороны Михаил Федоров ворвался в тройку лидеров в рейтинге доверия украинцев. На первом месте - Валерий Залужный, которому доверяют 70% граждан.

Второе место занял Михаил Федоров с 65% доверия украинцев, а третье - Кирилл Буданов (62%). Владимир Зеленский занял только четвертое место из 59% доверия граждан.

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