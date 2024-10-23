Як зменшити щомісячні витрати на світло: ТОП-3 поради з економії електроенергії

Щоденна економія електроенергії кожного українця може суттєво знизити навантаження на енергосистему країни, особливо у холодну пору року. Це також зменшить суми у щомісячних платіжках за світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
За даними Міненерго, побутове споживання становить 30-35% від загального енергобалансу України.
Зазначається, що за умов розумного використання електроенергії можна скоротити її споживання до 30% у кожному домогосподарстві.
"Це - суттєве зниження щомісячних витрат на світло. А також - свідома допомога енергосистемі України", - повідомили у Міністерстві.
Фахівці рекомендують дотримуватися кілька порад:
Також у Міненерго представили рейтинг потужності побутової техніки в активному режимі.
"Що означає потужність, наприклад, 1000 Вт? Якщо цей прилад буде безперервно працювати 1 годину на повну потужність, то за цей час він використає 1 кВт електроенергії", - пояснили у Міненерго.
Там також закликали українців розумно підходити до споживання електроенергії у побуті.
Окрім цього, у Міністерстві нагадали, що кожен вчасно вимкнений прилад, кожен обраний енергоефективний режим сприяє стабільній роботі енергосистеми України.
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