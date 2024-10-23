Как уменьшить ежемесячные расходы на свет: ТОП-3 совета по экономии электроэнергии

По данным Минэнерго, бытовое потребление составляет 30-35% общего энергобаланса Украины.

Отмечается, что при разумном использовании электроэнергии можно сократить ее потребление до 30% в каждом домохозяйстве.

"Это - существенное снижение ежемесячных расходов на свет. А также сознательная помощь энергосистеме Украины", - сообщили в Министерстве.

Специалисты рекомендуют следовать нескольким советам:

выбирать бытовые приборы, учитывая класс энергоэффективности;

всегда ознакомиться с инструкцией по использованию электроприборов;

использовать существующие экономные режимы потребления.

Также в Минэнерго представили рейтинг мощности бытовой техники в активном режиме.

Электрическая плита – 4-8 кВт/ч Теплый пол – 0,2 кВт/ч на м² Масляный радиатор – 1,5-2,5 кВт/ч Бойлер – 1,2-2,2 кВт/ч Утюг, фен - 1,2-2,2 кВт/ч Электродуховка – 1-2,5 кВт/ч Кондиционер – 0,7-2,5 кВт/ч Электрочайник – 1,5-2 кВт/ч Посудомоечная машина - 1-1,8 кВт/ч Стиральная машина – 0,8-1,8 кВт/ч Инфракрасный обогреватель – 0,5-1,5 кВт/ч Пылетяг - 0,6-1,3 кВт/ч Микроволновка - 0,7-1,2 кВт/ч Холодильник - 0,3-1 ч кВт/ч Игровой компьютер – 0,5-0,7 кВт/ч Мобильный телефон, ноутбук, планшет, LED телевизор, роутер – по 0,2 кВт/ч

"Что означает мощность, например, 1000 Вт? Если этот прибор будет непрерывно работать 1 час в полную мощность, то за это время он использует 1 кВт электроэнергии", - пояснили в Минэнерго.

Там также призвали украинцев разумно подходить к потреблению электроэнергии в быту.

Кроме того, в Министерстве напомнили, что каждый вовремя выключенный прибор, каждый выбранный энергоэффективный режим способствует стабильной работе энергосистемы Украины.