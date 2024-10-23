Как уменьшить ежемесячные расходы на свет: ТОП-3 совета по экономии электроэнергии

Ежедневная экономия электроэнергии каждого украинца может существенно снизить нагрузку на энергосистему страны, особенно в холодное время года. Это также уменьшит суммы в ежемесячных платежах за свет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По данным Минэнерго, бытовое потребление составляет 30-35% общего энергобаланса Украины.
Отмечается, что при разумном использовании электроэнергии можно сократить ее потребление до 30% в каждом домохозяйстве.
"Это - существенное снижение ежемесячных расходов на свет. А также сознательная помощь энергосистеме Украины", - сообщили в Министерстве.
Специалисты рекомендуют следовать нескольким советам:
Также в Минэнерго представили рейтинг мощности бытовой техники в активном режиме.
"Что означает мощность, например, 1000 Вт? Если этот прибор будет непрерывно работать 1 час в полную мощность, то за это время он использует 1 кВт электроэнергии", - пояснили в Минэнерго.
Там также призвали украинцев разумно подходить к потреблению электроэнергии в быту.
Кроме того, в Министерстве напомнили, что каждый вовремя выключенный прибор, каждый выбранный энергоэффективный режим способствует стабильной работе энергосистемы Украины.
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