Як зменшити ризики захворіти на рак: поради від МОЗ

бути фізично активними й дотримуватись здорового харчування. Куріння, надмірна вага, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя й недостатнє споживання рослинної їжі - причини третини випадків раку;
відмовтесь від куріння й алкоголю. Алкоголь може спричинити щонайменше 7 видів раку, а куріння - причина кожної 4-ї смерті від онкології.
вірус гепатиту В й папіломи викликають до 25% випадків раку. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В та бажано вірусу папіломи людини.
використовуйте бар’єрну контрацепцію, щоб уникнути інфекцій, які збільшують ризик розвитку онкозахворювань;
обмежуйте перебування на сонці. Не засмагайте під сонцем, чи солярієм. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри та фотостаріння шкіри. Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами цілий рік.
вживайте більше овочів й фруктів, а також цільнозернових і бобових продуктів. Уникайте обробленого м'яса, обмежуйте споживання червоного м'яса та їжі з високим вмістом солі.
годування немовлят грудьми знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок.
дотримуйтеся правил техніки безпеки на виробництві й у побуті.
регулярні самообстеження та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а отже — кращу ефективність лікування.