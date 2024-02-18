UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зменшити ризики захворіти на рак: поради від МОЗ

Фото: в МОЗ пояснили як зменшити ризики захворіти на рак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дотримання корисних рекомендацій може знизити шанси захворіти на рак. Серед них, наприклад, фізична активність, відмова від куріння й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Що рекомендують в МОЗ: 

  • бути фізично активними й дотримуватись здорового харчування. Куріння, надмірна вага, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя й недостатнє споживання рослинної їжі - причини третини випадків раку; 
  • відмовтесь від куріння й алкоголю. Алкоголь може спричинити щонайменше 7 видів раку, а куріння - причина кожної 4-ї смерті від онкології. 
  • вірус гепатиту В й папіломи викликають до 25% випадків раку. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В та бажано вірусу папіломи людини.
  • використовуйте бар’єрну контрацепцію, щоб уникнути інфекцій, які збільшують ризик розвитку онкозахворювань;
  • обмежуйте перебування на сонці. Не засмагайте під сонцем, чи солярієм. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри та фотостаріння шкіри. Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами цілий рік.
  • вживайте більше овочів й фруктів, а також цільнозернових і бобових продуктів. Уникайте обробленого м'яса, обмежуйте  споживання червоного м'яса та їжі з високим вмістом солі.
  • годування немовлят грудьми знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок. 
  • дотримуйтеся правил техніки безпеки на виробництві й у побуті.
  • регулярні самообстеження та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а отже — кращу ефективність лікування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України