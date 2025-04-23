Як злити бензин з бака свого авто: три дієвих поради

Якщо говорити про автомобілі, випущені в останні років 15-20, то серед водіїв панує думка, що відібрати паливо з їхніх баків неможливо. І часто це схоже на правду, адже на одному авто може бути аж по декілька перешкод для цього.

Проте кмітливі користувачі опанували цілу низку прийомів, які зробили процедуру більш-менш доступною навіть для малодосвідчених автомобілістів. Не скажемо за перший раз, але після невеликої практики цілком реально злити бензин (дизпальне) з бака, не проливши ні краплини, і головне – не напившись його.

Що потрібно, щоби злити пальне з машини

Правильний шланг. Найбільш універсальний на теперішній день варіант – еластичний поліуретановий шланг, прозорий, з тонкими стінками і внутрішнім діаметром 8 – 10 мм. Подібні вироби продають "на метр" у господарчих магазинах. Такий шланг гнучкий рівно настільки, щоб його можна було, провертаючи, протиснути навіть у дуже довгу і криву заправну горловину.

Перепад висот. У вас нічого не вийде, якщо каністра, в яку буде витікати пальне, не буде розташована нижче бензобака. І це часто непросто забезпечити, адже в багатьох моделей авто бак розташовано максимально низько – під днищем. Підказки такі: каністру можна покласти на бік, замінити її спершу іншою невеликою ємністю, поставити машину на високий бордюр, розташувавши каністру на самій дорозі.

Продувка. Це той момент, який ми ніяк не можемо рекомендувати. Але найпростіший спосіб змусити пальне потекти з бака по шлангу в підставлену ємність – засмоктати його через вільний кінець. При цьому важливо зробити це коротко і швидко, відразу спрямувавши шланг з рота в каністру – так щоб не хильнути бензину. Але перед тим треба переконатись, що другий кінець шлангу надійно занурився у пальне в баку. Щоб це зрозуміти, слід подути в шланг – і якщо інший кінець повністю занурений, повітря отримує відчутний опір і з бака буде чутно характерне булькотіння. Можливо, з першого разу "притопити" кінець шланга не вийде, тож доведеться покрутити його та порухати ним вперед-назад.

Боротьба з клапаном

Крім того, що дістати шлангом до пального у баку вам буде заважати кривизна горловини, буде ще одна перешкода – клапан на вході в горловину. В залежності від року випуску машини і типу пального (бензин чи дизель) він буде мати різну конструкцію, відтак, і відкривати його доведеться по-різному. У найпростішому випадку для вільного руху шланга пелюстку клапана треба чимось відтиснути вглиб – обрізком того ж шланга, олівцем, викруткою, довгим ключем.

А щоб відкрити клапан горловини на сучасному дизельному авто, треба мати пластиковий перехідник визначеного діаметра – зазвичай його можна знайти в багажнику, адже він входить в комплект автомобіля.

Майте на увазі, що в багатьох випадках клапан доволі легко зламати при маніпуляціях зі шлангом. В першу чергу пам’ятайте, що не можна просто тягнути шланг з бака назовні, це надійний спосіб пошкодити пелюстку клапана – тому і треба чимось додатково тиснути на неї.

Коротко

Вище ми говорили про найпростіший спосіб злити пальне з бака, але він пов’язаний з некорисним для здоров’я ризиком напитися бензину/дизеля чи надихатись випарами пального. Щоб цього уникнути, можна придбати спеціальний шланг для перекачування пального з міні-насосом. Ще один спосіб потребує втручання технічно підкутих людей, які зможуть розстикувати штатну паливну магістраль машини і підставити під неї каністру.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.